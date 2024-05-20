عزت إبراهيم: مصرع «رئيسي» ووزير خارجيته يؤثر على التقارب الإيراني العربي

أكّد الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير «الأهرام ويكلي» وعضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر، أنه منذ اليوم وحتى إقامة الانتخابات الرئاسية في إيران، تؤكد المعطيات أنّ التيار المحافظ ليس له منافس حتى من داخل السلطة، وليس هناك شخصيات بارزة من الممكن أن تنافسه، والتيار المتشدد ينافس نفسه والتركيبة لن تتغير.

اختيار رئيس جديد لإيران

وأوضح «إبراهيم» في لقاء مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه مع اختيار رئيس جديد لإيران من الممكن أن يتغير تأثير الحرس الثوري على مجريات الأحداث في المنطقة، مشددًا على أن مصرع الرئيس الإيراني ووزير الخارجية بثقل أمير عبداللهيان، سيكون له تأثيرًا على مجمل الأمور، وحتى التقارب الإيراني العربي والتواصل مع العواصم العربية المهمة، إذ إن رئيسي قطع شوطا كبيرا في هذا الإطار.

هدنة مع إيران

وشدّد على أن التقارب الإيراني العربي والتواصل مع العواصم العربية سيتراجع خلال الفترة المقبلة لحين انتخاب رئيس جديد، مؤكدًا أن هذا الفراغ من الممكن أن يستمر لفترة، وإسرائيل هي المستفيدة من هذا الأمر، منوّهًا بأن الضغط من جنوب لبنان ربما يتراجع قليلًا لحين ترتيب الأوضاع في الولايات المتحدة، وسيكون هناك هدنة مع إيران لفترة من الوقت فيما يخص أي ترتيبات قادمة.