أهالي المحتجزين يقتحمون جلسة للكنيست الإسرائيلي

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، مشاهد تظهر مسيرة لمحتجين إسرائيليين يجوبون شوارع القدس المحتلة، ويطالبون بصفقة فورية لإطلاق سراح المحتجزين بغزة وتبادل الأسرى.

إغلاق الشارع المؤدي إلى الكنيست

وقالت الإعلامية رغدة منير، إن المسيرة أغلقت الشارع المؤدي إلى الكنيست الإسرائيلي، بالإضافة إلى مسيرة جاب بها المحتجون شوارع تل أبيب بالمركبات احتجاجا على فشل الحكومة الإسرائيلية في التوصل حتى الآن إلى صفقة للإفراج عن المحتجزين.

وأوضحت أن بعض أهالي المحتجزين اقتحموا جلسة للكنيست الإسرائيلي الذي عاد للانعقاد في إطار دورته الصيفية؛ احتجاجا على تأخر الحكومة في الإفراج عن ذويهم.