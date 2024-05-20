قرار جديد من «الأزهر» بتعديل بعض الكتب الشرعية والعربية للمرحلتين الإعدادية والثانوية

أصدرت لجنة تطوير المناهج بالأزهر الشريف، قرارا جديدا بتعديل بعض الكتب الشرعية والعربية للمرحلتين الإعدادية والثانوية حتى تاريخ 15 مايو الجاري.

وأكدت أنه بناء على قرار اللجنة يتم التنبيه على مدير إدارة الكتب ومسؤولي التوريدات بعدم استخدام الأرصدة المتبقية من الكتب المدرجة بالجدول التالي، على أن يتم استخدام طبعات 2024-2025م فقط دون غيرها، مع العلم بأن الإدارة العامة للكتب والمكتبات قامت بتعديل أرصدة كل منطقة طبقا للأعداد الجديدة.

وأوضحت اللجنة في منشورها أسماء الكتب المعدلة مع عدم استخدام الأرصدة المتبقية، منها تيسير اللباب في شرح الكتاب - حنفي، تيسير التقريب شافعي، تيسير شرح العشماوية مالكي، أصول الدين، وتيسير اللباب في شرح الكتاب حنفي، تيسير التقريب شافعي، تيسير شرح أبي الحسن على الرسالة مالكي، وأصول الدين.

ولطلاب الصف الثاني الثانوي كتب المختار من الاختيار فقه حنفي، والمختار من الإقناع فقه شافعي في الصف الثاني الثانوي، وتاريخ الأدب ونصوصه وغيرها من الطبعات.

كما تمت الموافقة على إدارج كتاب ومضة من الوحي للقسم الأدبي بالصف الثاني الثانوي بدء من العام الدراسي 2024- 2025م.

إلغاء كتاب مختارات إسلامية للصف الثالث الثانوي

كما تم إلغاء كتاب مختارات إسلامية للصف الثالث الثانوي واستبداله بكتاب ومضة من الوحي للقسم الأدبي للصف الثالث الثانوي.

وأوضح القرار أنه سيتم الإعلان عن مواصفات بكيفية التصرف في الكتب الملغاة تباعا.

وشددت على ضرورة التنبيه على جميع الإدارات التعليمية والتفاتيش والمعاهد بعدم استخدام الطبعات الملغاة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.