رابط نتيجة الامتحانات الأزهرية على ‎بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس ‎

انتهى طلاب سنوات النقل في الامتحانات الأزهرية، منذ أيام، من امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وحاليا يواصل طلاب الشهادة الابتدائية والاعدادية امتحاناتهم، وخلال السطور التالية نستعرض رابط وطريقة الحصول على نتيجة سنوات النقل على بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس.

خدمات بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس

ويقدم الأزهر الشريف العديد من الخدمات التي تخص الطلاب والباحثين وأولياء الأمور منها نتيجة الامتحانات عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس، ويتميز التعليم الأزهري بتركيزه على دراسة القرآن الكريم والسنة النبوية، إضافة إلى الفقه واللغة العربية، ما يسهم في تخريج طلاب ملمين بعلوم الدين والدنيا.

خطوات معرفة النتيجة من بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الراغبين في معرفة نتيجة سنوات النقل، من بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس اتباع الخطوات التالية للحصول على النتيجة:

الخطوة الأولى: ادخل على موقع بوابة الأزهر الشريف، من هنا.

الخطوة الثانية: اختار خدمات الأزهر الشريف و بمجرد الوصول إلى الموقع.

الخطوة الثالثة: اختار نتائج الشهادات الأزهرية، ثم اكتب رقم الجلوس وقم بتسجيل رقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.

الخطوة الرابعة: إدخال بيانات المعهد الأزهري بعد ذلك، قم بتسجيل بيانات المعهد الأزهري التابع للطالب.

الخطوة الأخيرة: الضغط على كلمة «عرض النتيجة» وفي النهاية وانتظر قليلاً حتى يتم عرض النتيجة.