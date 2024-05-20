«تموين الدقهلية»: توريد 259 ألف طن قمح إلى الشون والصوامع

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ارتفاع الكمية الموردة من القمح إلى 259 ألف طن، منذ بداية موسم الحصاد في أبريل الماضي وحتى اليوم.

توريد القمح بالدقهلية

وأوضح وكيل تموين الدقهلية، أن الكميات الموردة من القمح جاءت كالتالي:

- 246581 طنا و696 كيلو في مواقع التخزين بالدقهلية.

- توريد 10951 طنا و856 كيلو خارج المحافظة.

- توريد 1478 طنا و587 كيلو من أقماح محلية لإنتاج التقاوي، ليكون إجمالي ما تم توريده لصالح شركات تسويق القمح بالمواقع التخزينية 259012 طنا و139 كيلو.

سعر أردب القمح في بالدقهلية

وأشار إلى أن سعر أردب القمح نقاوة 23.5 بـ2000 جنيه، والأردب درجة نقاوة 23 بـ 1950 جنيها، والأردب درجة نقاوة 22.50 بـ1900 جنيه، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط، ولا تقل عن درجة نظافة 22.5 قيراط.