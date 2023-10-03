«التموين»: زيادة سعات تخزين القمح إلى 3.5 مليون طن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المشروع القومي للصوامع، تضمن انشاء صوامع جديدة وزيادة السعات التخزينية لصوامع قائمة وتطوير الصوامع القديمة، مما أدى الى زيادة قدرة الدولة على الاحتفاظ بمخزون استراتيجي آمن من القمح يغطي احتياجات البلاد لمدة تزيد عن خمسة اشهر.

تكلفة زيادة السعات التخزينية للقمح

ونوهت وزارة التموين، ضمن كتاب حكاية وطن - 9 سنوات من الإنجازات، أن التكلفة الإجمالية تقدر بنحو 7 مليار جنيه كما تم الحفاظ على مخزون القمح من التلف والفقد والذي كان يصل الى 10-15 % فقد وتلف سنويًا.

صوامع القمح

وأشارت وزارة التموين، إلى أن السعة التخزينية للقمح في الصوامع عام 2014 كانت تبلغ 1.2 مليون طن، في حين بلغت السعة التخزينية عام 2023 إلى 3.5 مليون طن، فضلا عن زيادة عد الصوامع من 32 صومعة في 2014 حتى 83 صومعة في 2023ـ فضلا عن وجود 21 صومعه مطورة عام 2023.