أسامة كمال: بيان المدعي العام لـ«الجنائية الدولية» عن الحرب في غزة «خضني»

قال الإعلامي أسامة كمال إن الجميع يشاهد منذ 8 أشهر ما يحدث في قطاع غزة من إبادة جماعية بحق المدنيين، موضحا أن بيان المدعي العام للجنائية الدولية بشأن قادة من حماس وإسرائيلي «يخض»، موجهًا رسالة له «أنت ومكتبك مجيبتوش تليفزيون ولا إيه».

بيان المدعي العام للجنائية الدولية

وأضاف «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن ما جاء في بيان المدعي العام يؤكد أن حماس تقوم بعمليات ممنهجة ضد الإسرائيليين وتمارس القتل والخطف والإبادة الجماعية، حتى هذا اليوم، بحسب اعتقاده، مشددًا على أنه كيف يعرب مدعي الجنائية الدولية عن امتنانه للناجين من 7 أكتوبر، قائلًا: «كريم خان المدعي العام خائف ولازم يبدأ كلامه بأنه يدين المقاومة الفلسطينية والشخصيات».

بيان الجنائية الدولية كوميديا سوداء

وأكد أنه ضحك من الحزن والكوميديا السوداء أثناء قراءة بيان المحكمة الجنائية الدولية حول حرب غزة، مشددًا على أنه مستعد أن يقدم لمدعي الجنائية الدولية بيانات عشرات آلاف أسر الضحايا في غزة.

وشدد على أن المدعي العام للجنائية الدولية ساوى بين المعاملة القاسية وما قامت بها حماس، بسلوك الاحتلال الإسرائيلي وما يمارسه من إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما أنه اعتبر أن هجوم 7 أكتوبر يتساوى مع رد فعل الاحتلال الإسرائيلي المستمر بحق الشعب الفلسطيني حتى اليوم، متسائلًا: «هل استمع كريم خان لصرخات الأطفال في غزة».