تعرف على شخصيات فيلم تاني تاني قبل انطلاقه في دور العرض (صور)

ينطلق فيلم «تاني تاني» للنجوم غادة عبد الرازق وأحمد وآدم وبيومي فؤاد في دور العرض، بعد غد الأربعاء؛ ليكون أول أفلام موسم الصيف السينمائي، ويقدم الفيلم حدوتة كوميدية مختلفة بتوليفه من النجوم الذين يظهرون بأدوار مختلفة ومغايرة تماما عن التي اعتاد الجمهور على مشاهدتهم فيها.

وقبل انطلاق فيلم «تاني تاني» في دور العرض السينمائي، نكشف عن شخصيات الفيلم وطبيعة أدوارهم حيث تظهر غادة عبد الرازق بشخصية «هدى» موظفة بنك وهي أرملة ولها ابنة، أما أحمد آدم فيجسد دور زكي (زيكو) وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومي فؤاد شخصية لبيب (بيبو) الذي يعمل رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد انفصاله عن زوجته الأمريكية.

ويشارك فيلم «تاني تاني» أيضا محمود حافظ خلال أحداث الفيلم بدور عادل وهو شقيق غادة عبد الرازق الذي يدخل في صراعات كوميدية مع زيكو وبيو، فيما تجسد ثراء جبيل شخصية هدير ابنتها المخطوبة، وتشهد أحداث الفيلم العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية بين هذه الشخصيات.

أبطال فيلم تاني تاني

فيلم «تاني تاني» بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد نبوي وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.