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«القومي للمسرح والموسيقى» يكرم اسم عمار الشريعي 29 مايو

كتب:

بسمة شطا
10:32 م | الإثنين 20 مايو 2024
عمار الشريعي

عمار الشريعي

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، حفلًا موسيقيًا غنائيًا لتكريم الاسم الكبير للموسيقار الراحل عمار الشريعي، بحضور رموز ونجوم الموسيقى المصرية، وذلك في الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024، بالمسرح القومي، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، المخرج الكبير خالد جلال.

تكريم اسم الشريعي

يتضمن برنامج الحفل الذي تحييه فرقة «أعز الناس» بقيادة المايسترو الدكتور ماجد سرور، بمشاركة الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، روائع ألحان الموسيقار الراحل عمار الشريعي.

ويختتم الحفل بتقديم أسرة الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي، درعًا تذكاريًا وشهادة تقدير لرحلة العطاء الفني للراحل عمار الشريعي.     

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بقلم بسمة شطا