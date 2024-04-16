محطات فنية في حياة الموسيقار عمار الشريعي.. قدم 150 لحنا دراميا (فيديو)

اليوم هو ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير عمار الشريعي أحد أعمدة الموسيقى في مصرَ والوطن العربي الذي أبهر الجميع بموهبته التي تحدت العجز بفقدانه بصره منذ أن كان طفلا صغيرا.

جاء ذلك وفق ما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، في تقرير تليفزيوني بعنوان «في ذكرى ميلاده.. محطات فنية في حياة الموسيقار عمار الشريعي».

نشأة الموسيقار عمار الشريعي

وُلد الشريعي في مدينة سمالوط بالمنيا في 16 إبريل عام 1948 وله علامات وبصمات في عالم الموسيقى، سواء الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية أو التترات الشهيرة التي قدمها مع سيد حجاب وعلي الحجار ومحمد الحلو والأعمال الدرامية التي تعد من كلاسيكيات الدراما.

بدأ حياته العملية عقب تخرجه من الجامعة عام 1970 كعازف لآلة الأوكورديون في أكثر من فرقة موسيقية ثم اتجه إلى عزف الأورج وسطع نجمه كأحد أبرز عازفي جيله على الرغم من كونه كفيفا، وتجاوز عدد أعماله الدرامية 150 لحنا، ومن أبرز أعماله «رأفت الهجان، أبنائي الأعزاء شكرا، دموع في عيون وقحة، الشهد والدموع، وعفاريت السيالة».