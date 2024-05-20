علي الحجار ومحمد الحلو يحييان حفل عمار الشريعي اليوم

يستعد الفنان علي الحجار، مساء اليوم الاثنين، لإحياء الحفل الغنائي الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، احتفالا بمشوار الموسيقار الكبير عمار الشريعي، وذلك بمشاركة الفنان محمد الحلو.

الحجار والحلو يحتفلان بمشوار عمار الشريعي

يحيي الثنائي محمد الحلو وعلي الحجار الحفل الغنائي، على خشبة المسرح الكبير في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ويقدمان عددا من أغاني الموسيقار عمار الشريعي، تحت قيادة المايسترو تامر غنيم.

يشارك العديد من الفنانين الشباب في الحفل، من بينهم نهى حافظ وأميرة أحمد ومحمد حسن وحنان عصام ورحاب عمر وأنغام مصطفى، بالإضافة إلى عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز.

ومن بين الأعمال الفنية، التي سيقدمها للفنان عمار الشريعي: «عربية يا أرض فلسطين» و«بتسأل ياحبيبي» و«أرابيسك» و«حوار وأدم» و«ليلي ياليلي» و«مبسوطين» و«هنا القاهرة» وعدد آخر من الأغاني.