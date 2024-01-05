إسعاد يونس تكشف سر تجسيدها شخصية كفيفة في «عصابة عظيمة».. عمار الشريعي السبب

كشفت الفنانة إسعاد يونس، أسباب إتقانها لتجسيد شخصية كفيفة، خلال أحداث فيلم «عصابة عظيمة»، وذلك بالمؤتمر الصحفي الخاص بالفيلم بإحدى السينمات في القاهرة الجديدة.

سبب تجسيد شخصية كفيفة

قالت إسعاد يونس، خلال المؤتمر، إن إجادتها لتجسد شخصية كفيفة حدث بسبب عمار الشريعي، لأنها كانت تسكن بجانبه، ودائما ماكنت تذهب له وتقول له «علمني إزاي أحس باللي حواليا واستشعر الناس».

واضافت أنها كانت تملك موهبة الاستشعار دون النظر، لذلك أجادت الشخصية وقدمتها بشكل جيد.

أبطال الفيلم

الفيلم من بطولة رنا رئيس، عنبة، كريم عفيفى وآخرين من اخراج وائل احسان وتأليف هاجر الإبياري.