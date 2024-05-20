«حياة كريمة» تطلق خدمة الدعم النفسي ضمن مبادرة «تقدر في 10 أيام»

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، إطلاق خدمة الدعم النفسي لطلبة وأولياء أمور الثانوية العامة، في إطار مبادرة تقدر في 10 أيام، وذلك بهدف تقديم المساعدة لهم لتجاوز الضغوط النفسية خلال فترة الامتحانات، وتوفر المبادرة إرشادات ونصائح مصورة لتخطي الضغوط التي يتعرض لها الطلاب والأهل خلال فترة الامتحانات.

خدمة الدعم النفسي

وأوضحت حياة كريمة في منشور عبر صفحتها الشخصية أن الدعم النفسي الذي تقدمه المؤسسة يشمل إرشادات ونصائح مصورة لتخطي أي ضغوط يتعرض لها الأهل والطلاب خلال فترة الامتحانات بالإضافة إلى أرقام للتواصل حتى يتم تقديم المساعدة على مدار اليوم، وذلك بجانب الاستشارات الفردية والتي سوف تتم بسرية تامة.

وأضافت حياة كريمة أن المبادرة سوف تقدم محاضرات للمساعدة على التغلب على قلق الامتحان، وكيفية تنظيم الوقت بشكل أفضل، مضيفة أن خدمات الدعم النفسي التي سوف تقدمها المؤسسة مجانا من مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وجامعة القاهرة، ومستشفى القصر العيني، ومؤسسة فاهم للدعم النفسي.

خدمات حياة كريمة

ونشرت حياة كريمة طرق ومواعيد التواصل حتى يستطيع الطلاب والأهالي الاستعانة بها في أي وقت وجاءت كالتالي:

- ‎01272059525 (من 10:30 صباحًا، حتى 3 عصرًا).

- ‎01272059577 (من 10:30 صباحًا، حتى 3 عصرًا).

- ‎01220066465 (من 10:30 صباحًا، حتى 3 عصرًا)، (من 6 مساءً، حتى 9 مساءً).

- أو من خلال WhatsApp:01211896600 (من 10 صباحًا، حتى 10 مساءً).