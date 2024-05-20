محامٍ بـ«الجنائية الدولية»: غزة تشهد إبادة جماعية.. والاحتلال الإسرائيلي سينال عقابه

قال جيل ديفر، محامٍ لدى المحكمة الجنائية الدولية، إنّ النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين نقطة فاصلة من تاريخ الصراعات في المنطقة، إلا أن ما سيأتي بعدها إقليميا ودوليا من أحداث ستغير من خارطة توازنات القوة في المنطقة، وبخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

قدمنا جميع الأدلة التي تدين الإسرائيليين

وأضاف ديفر، في مداخلة مع الإعلامية رغدة منير، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل على حشد عدد كبير من المحامين المتطوعين، وبلغ عددنا حتى الآن 600 محامٍ، وقدمنا جميع الأدلة التي تدين الإسرائيليين بسبب المجازر ضد العزل الفلسطينيين وضد نتنياهو».

ما يجري من إبادة جماعية لن نصمت عليه

وتابع المحامي لدى المحكمة الجنائية الدولية: «ما يجري من إبادة جماعية لن نصمت عليه، والاحتلال سوف ينال عقابه، ولدينا التصميم والجلد والاحترافية لنقف في مواجهة هذا التيار المُعادي الذي أطاح بالأخضر واليابس ودمر البنية التحتية وقتل الأطفال والنساء».