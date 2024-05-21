وظائف شاغرة في مطاعم بالساحل الشمالي برواتب مجزية.. اعرف رابط التقديم

أعلن موقع توظيف مصر «فرصنا» حاجة إحدى شركات القطاع الخاص، إلى عدد من العمال للعمل لديها في مطاعمها بالساحل الشمالي، وذلك للحاصلين على المؤهلات العالية، مقابل الحصول على عدد من المميزات.

الوظائف المطلوبة

وتطلب شركة «بلاكستون» مجموعة من الموظفين للعمل في مطعم وجبات سريعة، في مجال «Cooker»، وذلك كالتالي:

- عدد 2 عمال كاشير.

- عدد 6 عمال crew فريق عمل لتحضير الوجبات.

- مطلوب عدد 2 متخصصين جريل برجر.

- مطلوب 4 ستيوارية.

- مطلوب مدير فرع.

مميزات الوظيفة

يحصل المقبول بأحد تلك الوظائف على مرتب مجزٍ، بالإضافة إلى عدد من المميزات الأخرى كالتالي:

- وقت إضافي.

- سكن مجهز بالكامل.

- انتقالات للساحل وداخل الساحل على حساب الشركة.

- يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

- الوظائف للذكور فقط.

التقديم للوظيفة

ويمكنك التقديم على الوظيفة وقراءة المزيد من المعلومات حولها، عن طريق الدخول إلى موقع توظيف مصر من هنــــــــا، أو من خلال التواصل بمسؤولي الشركة عن طريق الواتساب على هذا الرقم: 01274040238.