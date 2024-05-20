وظائف خالية في محافظة الجيزة.. الشروط والتخصصات المطلوبة

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن توافر فرص عمل بأحد مصانع الصلب، موضحا الشروط اللازمة والأوراق المطلوبة.

وظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وحدد جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، في منشور على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، الوظائف المطلوبة بالمصنع والشروط اللازمة، بينها «السن لا يزيد عن 35 سنة - ومؤهل فني صناعي - عدد ساعات العمل 12 ساعة - موقف محدد من التجنيد - يوجد إضافي - بدل وجبة - بدل مواصلات لحين اكتمال عدد خط المواصلات - تأمينات اجتماعية - يفضل من لديه خبرة في المصانع بمجال المكابس».

وتضمنت الوظائف المطلوبة ما يلي:

- أمين مخزن: خبرة 5 سنوات في المجال الصناعي

- محاسب حديث التخرج

- فني صيانة ومساعد ميكانيكا

طرق التقديم في الوظائف الشاغرة

وطالبت محافظة الجيزة الراغبين بالتقديم للتعيين للوظائف الشاغرة، بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية مساء.