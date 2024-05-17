وظائف خالية في 5 جهات وشركات.. هتقبض بالدولار وامتيازات مٌغرية

توفر العديد من الجهات فرص عمل للشباب سواء الوزارات المختصة، مثل وزارتي العمل والشباب والرياضة، أو المبادرات العاملة في هذا الشأن على توفير وظائف مناسبة للشباب، وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» وظائف خالية في عدة شركات تأتي على النحو التالي:

وظائف برواتب وحوافز تصل إلى 6 آلاف جنيه

تطلب إحدى شركات القطاع الخاص موظفي «باريستا» لأفرعها بالزمالك والجيزة، بالشروط التالية:

- أن يكون المتقدم من حديثي التخرج.

- اللغة الإنجليزية: أساسيات.

- السن المطلوب: من 23 إلى 30 سنة.

- الحاسب الآلي: أساسيات.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

- نظام العمل: يوم كامل.

مميزات الوظيفة

يحصل المقبول بتلك الوظيفة على مجموعة من المميزات التالية:

- راتب الأساسي: يبدأ من 4500 حتى 5 آلاف جنيه.

- حوافز إضافية: تتراوح بين 850 و1000 جنيه.

- بدل تغذية.

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية.

طريقة التقديم للوظيفة

ويمكنك التقديم على الوظيفة عن طريق الدخول إلى موقع توظيف مصر من هنـــــــا.

وظائف برواتب 7 آلاف جنيه

تطلب إحدى الشركات موظفين للعمل لديها مشرف خدمات، وذلك لأصحاب المؤهلات المتوسطة، بالشروط التالية:

- مستوى الخبرة: خبرة في الإدارة والإشراف لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.

- الجنس المطلوب: ذكور.

- اللغة الإنجليزية: أساسيات.

- السن المطلوب: من 25 إلى 40 سنة.

- المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات.

- نظام العمل: يوم كامل.

- الكفاءة والخبرة المناسبة والتنظيم في العمل ومتابعة موظفين الهاوس كيبنج بدقة ونشاط.

- الأخلاق الحسنة واحترام جميع فريق العمل بغض النظر عن الدرجة الوظيفية.

- قوة الشخصية والحزم والتواضع في نفس الوقت.

مميزات الوظيفة

- يحصل المقبول بوظيفة مشرف خدمات على راتب أساسي يتراوح بين 6 آلاف إلى 7 آلاف جنيه.

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- توفير سكن تابع للشركة.

- توفير مواصلات (بدل مواصلات).

- تأمينات اجتماعية.

- العمل خلال العطلات والإجازات الرسمية يُحتسب كوقت إضافي.

- إجازة يوم أسبوعيًا، أو إجازة مجمعة شهريًا حسب الاتفاق.

ويمكن التقديم على الوظيفة من خلال موقع توظيف مصر من هنـا.

وظائف برواتب 9 ألاف جنيه

تطلب إحدى شركات القطاع الخاص، مٌوظفين للعمل في المطاعم التابعة لها بالرحاب والمعادي بالقاهرة، بالشروط التالية:

- خبرة متوسطة لا تقل عن سنة.

- الجنس المطلوب: ذكور.

- السن المطلوب: يتراوح بين 25 و36 سنة.

- نظام العمل: يوم كامل.

مميزات الوظيفة

يحصل صاحب الوظيفة على راتب يتراوح بين 8 و9 آلاف جنيه، بالإضافة إلى بعض المميزات الأخرى، وهي:

- بدل تغذية (توفير وجبة).

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- توفير مواصلات (بدل مواصلات).

- تأمينات صحية واجتماعية.

رابط التقديم في الوظيفة

ويمكنك التقديم على الوظيفة من خلال الدخول على موقع توظيف مصر من هنـــــــا.

وظائف في مجال الزراعة الموسمية في اليونان

أعلنت وزارة العمل عن وظائف خالية بالزراعة الموسمية باليونان، ويمكن التسجيل فيها من خلال قاعدة البيانات التابعة لوزارة العمل، من https://egyres.manpower.gov.eg/

وأوضحت الوزارة أن التقديم مجاني ولا يوجد وسطاء أو مكاتب تابعة للوزارة، والتقديم بشكل مباشر مع الوزارة فقط، طبقا للشروط والأوراق المطلوبة.

وظائف بالسفارة الأمريكية والرتب بالدولار

أعلنت السفارة الأمريكية وظائف خالية في وظيفة فني راديو إشرافي بمرتب يتخطى 15 ألف دولارا، في العام، بالشروط التالية:

- لديه خبرة 5 سنوات في العمل في عمليات وصيانة أنظمة الاتصالات اللاسلكية وأجهزة إعادة الإرسال والوحدات المتنقلة.

- أن يكون لديه فهم شامل لمبادئ الاتصالات اللاسلكية، بما في ذلك معرفة أنواع مختلفة من المعدات والترددات وتقنيات التعديل وخصائص الانتشار.

- انتهاء الدراسة في المرحلة الثانوية.

- أن يكون على معرفة عملية جيدة في الكتابة والتحدث والقراءة باللغة الإنجليزية.

- يشترط إجادة اللغة العربية كتابة ومحادثة وقراءة.

- المرونة والقدرة على التكيف للعمل في بيئات ديناميكية، والاستجابة بكفاءة للأولويات المتغيرة وحالات الطوارئ والمتطلبات التشغيلية المتعلقة بأنظمة الاتصالات.

- أن يكون لديه رخصة قيادة.

- اجتياز الشهادات الطبية والأمنية.

على الراغبين في التقديم لوظائف السفارة الأمريكية، يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالسفارة الأمريكية.