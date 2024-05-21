رامي جمال يحتفل بتصدر «بيكلموني» قائمة أكثر الأغاني العربية استماعا على «أنغامي»

احتفل المطرب رامي جمال عبر ستوري في حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر أغنيته الجديدة «بيكلموني» من ألبوم «خليني أشوفك» قائمة الأغاني الأكثر استماعًا على تطبيق «أنغامي».

وكتب رامي جمال: «بيكلموني» قائمة الأكثر استماعًا عبر تطبيق أنغامي في الدول العربية.

أغنية «بيكلموني» ترند في الدول العربية

حققت أغنية «بيكلموني» نجاحًا كبيرًا في الترند في عدد من الدول العربية، واحتفل رامي بهذا النجاح عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلًا: «ترند 1 في مصر والسعودية والكويت، شكرًا من قلبي، فعلا هذا النجاح بسببكم، شكرًا للصناع وكل القائمين على الألبوم وشركتي وكل الفريق الخاص بي»

تفاصيل ألبوم خليني أشوفك

ويضم ألبوم «خليني أشوفك» لرامي جمال 15 أغنية: «خليني أشوفك، بقول وأكدب، بضيع وقت، أوقات، قلبي خام، عادي أنساك، أنت مين، أنسى أسمك، شاهد الله، بيكلموني، قولي آه، ذكريات هوانا، أهو، وسوء تفاهم، فستانك أبيض».