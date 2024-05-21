وزير الصحة: مصر تستقبل 4 مواليد كل دقيقة

أكّد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، التوسع في إنشاء مراكز للرعايات والحضانات، وتخفيض ساعات انتظار الحالات من خلال ميكنة الخدمات.

4 مواليد كل دقيقة في مصر

ونوه «عبد الغفار» خلال لقاءه عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن أكثر من 5600 مولود يوميًا بواقع 4 مواليد كل دقيقة في مصر

وتابع وزير الصحة والسكان، أن الدولة لا تستطيع من خلال المنظومة الحكومية وحدها، أن تقدم الخدمة الصحية لكل المواطنين، وتظل في حاجة إلى دعم القطاع الخاص.

الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية

وأكد «عبد الغفار» الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية بعد حوارات ومشاورات طويلة، وسوف يضمن حق المريض والطبيب، يُعرض على البرلمان خلال أسابيع قليلة.

وأوضح أن قانون المسؤولية الطبية يجرم التعدي على الطبيب، حتى لو كان التعدي لفظيًا، والمخالف يتم التعامل معه قانونيًا.