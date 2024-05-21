بعد اتهامه بدهس سيدتين.. إخلاء سبيل عباس أبو الحسن بكفالة 10 آلاف جنيه

قررت النيابة العامة بالجيزة إخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه بسبب حادث دهس سيدتين في الشيخ زايد.

أقول عباس أبو الحسن في التحقيقات

أكد «أبو الحسن» خلال التحقيقات أنه فوجئ بسيدتين يعترضان طريقه لتفادي سيارة أخرى كادت تدهسهما، ولم يتمكن من تفاديهما عندما ظهرتا فجأة أمام سيارته.

وأضاف أنه بعد اصطدام السيدتين، نزل من السيارة وحاول إسعافهما.

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على الممثل عباس أبو الحسن، بتهمة صدم سيدتين أمام مول أركان في مدينة الشيخ زايد، وتم اقتياده إلى ديوان القسم، استعدادًا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.