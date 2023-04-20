عباس أبو الحسن لـ أنا والقناع: بوظت مشهد نهاية فيلم «مافيا» مع أحمد السقا

قال الفنان عباس أبوالحسن، إنه قبل دور «الجزار» في فيلم «مافيا» على مضض مقابل حدوث تبادل بين شركتي إنتاج على الفنان أحمد السقا ويكون معه في فيلم «إبراهيم الأبيض»، وهذا لم يحدث في النهاية.

مشاركته في فيلم مافيا

وأضاف عباس أبوالحسن، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أنه حاول الهروب بكل الطرق لكي لا يشترك في فيلم «مافيا» نظرا لأنها أول مشاركة له أمام الكاميرا، متابعا: «شريف عرفة قالي لو مش عاوز الدور اكسر رجلك».

آخر مشهد في فيلم مافيا

وأشار إلى أن آخر مشهد في فيلم «مافيا» من أهميته جرى تصويره بـ 6 كاميرات، حيث كان يجمعه مع الفنان أحمد السقا، متابعا: «المشهد ده كنت عامل فيه ميت والعربية اللي راكبها هتنفجر، فأحمد السقا المفروض بيشد جسمي على الأرض، وبعد كده العربية تنفجر».

وتابع: «وفعلا حصل بس من شدة الانفجار قمت من الأرض، وشريف عرفة لما شاف كده قال الفيلم باظ، وكنت عاوز ساعتها الأرض تبلعني».