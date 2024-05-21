حمدي الميرغني يحيي ذكرى رحيل سمير غانم: كنت ومازلت وستظل أسطورة الضحك

أحيا الفنان حمدي الميرغني عبر ستوري حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الذكرى السنوية للفنان سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا في عام 2021 متأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا.

حمدي الميرغني في صورة مع سمير غانم

ونشر حمدي الميرغني صورة تجمعه بالراحل سمير غانم معلقًا: «كنتَ ومازلتَ وستظل أسطورة الضحك، والله كان الأستاذ أطيب وأحن وأكرم إنسان ممكن تشوفه في حياتك، بيحب الخير للكل وعمره ما ذكر أي حد إلا بالخير، وبيحب كل الناس تبقى مبسوطة وبتضحك، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته».

محمد ثروت يحيي ذكري رحيل سمير غانم

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على إحياء الذكرى السنوية لرحيل سمير غانم، وكان من بينهم الفنان محمد ثروت الذي نشر عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» مشهدًا من إحدى الأعمال الفنية يجمعه بالفنان الراحل، معلقًا: «اليوم ذكرى رحيل الفنان سمير غانم، وحشتنا يا حبيبي، ربنا يفرح روحك ويسكنك فسيح الجنان».