أحمد الفيشاوي يحتفل بالعرض الخاص لفيلم بنقدر ظروفك الثلاثاء المقبل

يحتفل الفنان أحمد الفيشاوي، بانطلاق العرض الخاص لفيلمه الجديد بنقدر ظروفك، الثلاثاء المقبل، في إحدى دور العرض السينمائي بمدينة السادس من أكتوبر بحضور أبطال العمل وصناعه، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، إذ قرر القائمون على العمل طرحه قبل انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى.

تفاصيل بطولة أحمد الفيشاوي في فيلم بنقدر ظروفك

ويجسد الفنان أحمد الفيشاوي خلال الأحداث شخصية حسن، وهو شخص متوسط الحال ويعيش قصة حب مع ملك والتي تقدم دورها الفنانة مي سليم، ويعيشان في حارة شعبية، ويحاولان التغلب على ظروفهما الاقتصادية الصعبة من أجل إتمام زواجهما، ويتخلل العمل العديد من المواقف الكوميدية.

أبطال فيلم بنقدر ظروفك

فيلم بنقدر ظروفك من بطولة أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، عارفة عبد الرسول، مي سليم، محمد محمود، محمود حافظ، وهو من إخراج أيمن مكرم وتأليف سمير النيل.