استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم الأنحاء اليوم الثلاثاء

تستمر الأجواء شديدة الحرارة اليوم نهارًا على معظم الأنحاء، بينما تكون حارة على السواحل الشمالية، لتستمر الموجة الحرارة التي نوهت عن حدوثها الأرصاد منذ أيام.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، وتصل في بعض المحافظات إلى 44 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

كما تنشط الرياح اليوم على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، إلى استمرار هذه الأجواء شديدة الحرارة لنهاية الأسبوع.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 26 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 29 درجة مئوية.