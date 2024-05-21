كيت بلانشيت تتحدى قوانين كان.. وتظهر بعلم فلسطين على السجادة الحمراء

أظهرت النجمة العالمية كيت بلانشيت دعمها للقضية الفلسطينية على السجادة الحمراء بالدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي بطريقة مبتكرة للغاية، بعد أن مزجت ألوان العلم الفلسطيني في فستانها، حيث ارتدت فستانا باللون الأسود بينما اختارت للذيل اللونين الوردي الفاتح والأخضر، ورفعت الذيل ليكون مع لون السجادة الحمراء للمهرجان ألوان العلم الفلسطيني.

ولقي مظهر الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت خلال العرض الخاص لفيلم The Apprentice ضمن فعاليات مهرجان كان، إعجاب عدد كبير من الجمهور في جميع أنحاء العالم، وهو ما عبروا عنه من خلال تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي، وجاء من بينها «بملابسها والسجادة الحمراء.. الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت تعرض العلم الفلسطيني في مهرجان كان السينمائي»، «كيت بلانشيت في مهرجان كان السينمائي بفستان فلسطين»، «بملابسها والسجادة الحمراء.. كيت بلانشيت تعرض العلم الفلسطيني في مهرجان كان السينمائي»

كيث بلانشيت ترتدي ألوان علم فلسطين في مهرجان كان السينمائي

Udah superduper cakep, aktingnya bagus, pilihan politik dan keberpihakannya sama isu kemanusiaan tinggi, konsisten pro lagi. Please welcome, MAMAH Cate Blanchett!!pic.twitter.com/zzoq3ZVf5c — fóu ???? (@bluesunkiss_) May 20, 2024

وأشاد العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بشجاعة كيت التي تحدت قرار المهرجان، والذي أعلن في وقت سابق منع ارتداء أي ملابس أو دبابيس أو أعلام دعما لأي قضية سياسية، ليكون التركيز فقط على السينما هذا العام، ومن ضمن التعليقات: «كيت بلانشيت صاحبة القلب الشجاع، صاحبة أهم إطلالة ذات معنى في مهرجان كان السينمائي هذا العام».