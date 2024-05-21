وظائف وزارة العمل 2024 بمحافظة المنوفية لمختلف المؤهلات.. رواتب مجزية

برواتب مُجزية، وتأمينات طبية واجتماعية، تتوافر نحو 20 فرصة عمل ضمن وظائف وزارة العمل 2024 بمحافظة المنوفية، وذلك لحملة مختلف المؤهلات، والتي يمكن التقديم لها عبر مديرية العمل، أو من خلال الإتصال المباشر بالمدير المسؤول، وفقًا لما أعلنت الوزارة في نشرة التوظيف النصف شهرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن وظائف وزارة العمل 2024 بمحافظة المنوفية، وكيفية التقديم لها، فضلًا عن الشروط المطلوبة، وذلك ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

وظائف وزارة العمل بمحافظة المنوفية

وتضمنت وظائف وزارة العمل 2024 بمحافظة المنوفية، حاجة إحدى شركات تصنيع الأعلاف إلى 30 موظفًا جديدًا، تتضمن 10 عمال إنتاج، و5 سائقين، و5 مندوبي توصيل.

شروط وظائف المنوفية 2024

وفيما يخص شروط وظائف المنوفية 2024، فإنّه يشترط الحصول على مؤهل عالي، ومتوسط، وبدون مؤهل حسب المهنة المطلوبة، وأن يتراوح السن بين 20 وحتى 40 عامًا، فيما يتم تحديد الراتب حسب المقابلة، وينطبق عليه قانون الحد الأدنى للأجور، ويتم التقديم عبر مديرية العمل، أو الإتصال بالمدير المسؤول شيماء أمين عبر الرقم «048259001»، أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل.

ويأتي ذلك ضمن نحو 2772 وظيفة تضمنتها نشرة التوظيف النصف شهرية، في 9 محافظات مختلفة.