توريد 194 ألف طن قمح إلى شون وصوامع كفر الشيخ

كشف المحاسب عبد الفتاح جابر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، عن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح منذ بداية موسم الحصاد، لافتاً أنّه تم توريد 194 ألف طن حتى الآن للشون والصوامع والهناجر بنطاق المحافظة.

تحفيز المزارعين

وأوضح وكيل الوزارة، أنّه جرى وضع خطة لعمل اللجان المشتركة من مديريات التموين والتجارة الداخلية والزراعة والجهات المختصة لتحفيز المزارعين، وتشجيعهم على توريد محصول القمح لموسم 2024، خاصةً بعد قرار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بزيادة سعر توريد أردب القمح بمبلغ 2000 جنيه نقاوة 23.5، و1950 جنيهًا نقاوة 23، و1900 جنيه نقاوة 22.5.

تخصيص عدد 25 موقعا لاستلام محصول القمح

ومن جانبه، أشار عادل الهابط، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إلى أنّ جميع الصوامع والشون والهناجر جاهزة لاستلام القمح بشكل يومي، حيث تم تخصيص عدد 25 موقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلاً من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، لاستلام محصول القمح لموسم 2024.