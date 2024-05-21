وزارة العمل: نستعد لتجهيز 5 آلاف عامل للسفر إلى اليونان

قالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، إن ملف التشغيل من الملفات المهمة جدًا، سواء كان في الداخل أو الخارج، موضحة أن الوزارة هي جهة منشود بها بتنقل الأيدي العاملة إلى الخارج، بالإضافة أنها تقوم بتوعية حقوق العمال وواجباتهم.

وزارة العمل وقعت مذكرة تفاهم بين مصر واليونان

وأضافت «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «دي إم سي»، أن وزارة العمل وقعت مذكرة تفاهم بين مصر واليونان خلال الفترة الماضية، والتي من بنودها إرسال عمالة مصرية إلى اليونان في عدة مجالات مختلفة.

وأشارت إلى أن المجال المطلوب حالياً هو الموسم الزراعي، موضحة أن العدد الذي طلبته اليونان نحو 5 آلاف فرصة عمل، موضحا أن الوزارة وفرت عددًا وأرسلته إلى دولة اليونان، وفي انتظار الرد على العمالة الذين سيتم اختيارهم.

وتابعت: «أي مواطن يرغب في الحصول على فرصة عمل بالخارج، يستطيع تسجيل بياناته في الموقع الرسمي للوزارة»، موضحة أن هذا التسجيل يشمل جميع التخصصات والمهارات ويشمل جميع الدول، ليس فقط دولة اليونان.