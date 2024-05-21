موعد عرض مسلسل دواعي السفر الحلقة 3 و4

بعد حالة النجاح الواضحة التي حققها مسلسل دواعي السفر للكاتب والمخرج محمد ناير، بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية الأسبوع الماضي، يهتم قطاع كبير من الجمهور بموعد عرض الحلقة الثالثة والرابعة من المسلسل الذي يجمع في بطولته مجموعة مميزة من الفنانين من بينهم أمير عيد وكامل الباشا، بالإضافة إلى أحمد غزي وجالا هشام وغيرهم.

وكشفت منصة Watch IT في وقت سابق عن موعد عرض مسلسل دواعي السفر، وهو المسلسل المكون من 10 حلقات ويعرض حصريا على المنصة الإلكترونية.

مواعيد عرض مسلسل دواعي السفر

ويبدأ موعد عرض مسلسل دواعي السفر الحلقة الثالثة والرابعة في تمام الساعة الـ 12 صباحا بعد منتصف الليل، ليبدأ عرض الحلقة في الساعات الأولى من يوم الأربعاء من كل أسبوع، ومن المقرر أن يستمر عرض حلقات المسلسل حتى 19 يونيو المقبل.

ملخص مسلسل دواعي السفر الحلقة الأولى والثانية

وشهدت أحداث مسلسل دواعي سفر الحلقة 1 و2 العديد من المواقف والتي بدأت بتعريف الشخصيتين الرئيسيتين القبطان إبراهيم (كامل الباشا) وهو رجل مسن يعيش وحيدا بعد سفر ابنته إلى الخارج، وفي المنزل المقابل يعيش علي (أمير عيد)، الذي يدخل في حالة اكتئاب شديد بعد وفاة والده ويرغب في الانتحار، ويبدأ علاقة صداقة بين الجارين عندما يجد كلامنهما ما يبحث عنه لدى الآخر.