منصة WATCH IT تكشف عن شخصية أمير عيد في مسلسل دواعي السفر

كشفت منصة WATCH IT عن بوستر جديد لأبطال مسلسل دواعي السفر، والشخصية التي يقدمها الفنان أمير عيد ضمن أحداث المسلسل المقرر عرض أولى حلقاته بعد غد.

نشرت منصة WATCH IT عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، بوستر جديد لأبطال مسلسل دواعي السفر، ويتضمن صورة الفنان أمير عيد الذي يقدّم دور «علي».

شخصيات مسلسل دواعي السفر

وكانت منصة WATCH IT كشفت عن مجموعة من البوسترات لعدد من أبطال المسلسل الأيام الماضية، وكشفت عن شخصياتهم في المسلسل ومنهم الفنان كامل الباشا في دور «إبراهيم» ونادين في دور «هدى» وأحمد غزي في دور «سامي» ودنيا وائل في دور «داليا»، وجلا هشام في دور «شيرين» وآدم الألفي في دور «عمرو الصيرفي» ونادر جودة في دور كابتن «عمر» وآية حلمي في دور «شريفة» وياسمين سمير في دور «مي» وأيمن الشيوي في دور «عثمان» وسمير حكيم في دور «لطيف» وأحمد فاضل في دور «سمير».

قصة مسلسل دواعي السفر

ومسلسل دواعي السفر من الأعمال الأصلية لمنصة WATCH IT، تدور أحداثه في إطار درامي حول كامل الباشا الذي يعيش في عالم من نسج خياله وعندما يجد نفسه في موقف صعب يقرر تغيير حياته ويساعده جاره أمير عيد وتتصاعد الأحداث.