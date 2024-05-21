آخر ظهور لـ عباس أبو الحسن قبل حادث دهس سيدتين في الشيخ زايد

لفتت صورة نشرها الفنان عباس أبو الحسن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قبل ساعات من حادث دهسه سيدتين في الشيخ زايد، انتباه رواد السوشيال ميديا، إذ ظهر أبو الحسن في الصورة داخل إحدى صالات الرياضية.

آخر ظهور لـ عباس أبو الحسن

وتوالت على الفنان عباس أبو الحسن التعليقات من الجمهور، متسائلين عن حالته الصحية، وحقيقة خروجه بقرار من النيابة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

عباس أبو الحسن يخرج بكفالة 10 آلاف جنيه

وقررت النيابة العامة في الجيزة إخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، بسبب حادث دهس سيدتين في الشيخ زايد.

أقوال عباس أبو الحسن في التحقيقات

وأكد أبو الحسن خلال التحقيقات أنه فوجئ بسيدتين يعترضان طريقه لتفادي سيارة أخرى كادت تدهسهما، ولم يتمكن من تفاديهما عندما ظهرتا فجأة أمام سيارته، مضيفا أنه بعد اصطدام السيدتين، نزل من السيارة وحاول إسعافهما.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على الممثل عباس أبو الحسن، بتهمة صدم سيدتين أمام مول أركان في مدينة الشيخ زايد، وجرى اقتياده إلى ديوان القسم، استعدادًا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.