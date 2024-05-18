ندوة بـ«أسقفية الخدمات» لرفع الوعي للسيدات لمواجهة التغيرات المناخية

نظم برنامج التنمية البيئية ندوة بعنوان «التغيرات المناخية بالمقر البابوي» بحضور أعضاء المجلس القومي للمرأة ومؤسسة «شباب بيحب مصر»، وتهدف الندوة إلى رفع الوعي البيئي لدى السيدات في مجال التغيرات المناخية وتغير ثقافة الاستهلاك، واستبدالها بثقافة الترشيد وتبني مشاريع صديقة للبيئة.

ويهدف البرنامج إلى الوصول بالمجتمعات المستهدفة أن تكون صديقة للبيئة تماشيًا مع استراتيجيات الدولة، ويتم تحقيق هذا من خلال 4 أهداف محددة لترشيد استهلاك الموارد الطبيعية خاصة المياه والكهرباء من أجل توفير الحياة الأمنة، والحد من التلوث والتخلص الآمن من المخلفات للعيش في بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض، من خلال التشبيك والتعاون مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية.

أسقفية الخدمات الاجتماعية تقدم الخدمات للفقراء

وتمثل أسقفية الخدمات الاجتماعية أحد أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذراع التنموي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتقدم الأسقفية الخدمات للفقراء للتخلص من الفقر والجهل والمرض والتأكيد على القيم الإنسانية والمساعدة وتعزيز الهوية المصرية، وتضم الأسقفية 14 برنامجاً للتنمية وما بين الصحة والتعليم، محو الأمية، التنمية الريفية، مناهضة العنف ضد المرأة وضد الطفولة.