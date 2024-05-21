منحة مليون جنيه من «الاتصالات» للشركات الناشئة.. التفاصيل وموعد للتقديم

تُتيح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، فرصة ذهبية للشركات الناشئة وفرق العمل المتخصصة في مجالات أشباه الموصلات، والثورة الصناعية الرابعة، والبرمجيات المدمجة، والتحول الرقمي، للمشاركة في برنامج «مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات للحاضنات التكنولوجية».

حزمة من المزايا للشركات الناشئة

يُقدم برنامج وزارة الاتصالات حزمة من المزايا للشركات الناشئة، تشمل:

- معامل تكنولوجية مجهزة على أعلى مستوى ومختبرات لتنفيذ النماذج الأولية.

- دعم مادي بقيمة مليون جنيه (120 ألف جنيه نقدي + 880 ألف جنيه عينية).

- خدمات عينية مخصصة ومشتركة بقيمة 250 ألف جنيه .

- التوجيه والإرشاد والتدريب والاستشارات.

- مساحات عمل في مركز الابتكار بمدينة المعرفة.

أهداف برنامج «مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات للحاضنات التكنولوجية»

يهدف البرنامج إلى دعم ورعاية الشركات الناشئة في مرحلة التأسيس وما قبل التأسيس والتي لديها إمكانية للتوسع، وتعزيز الابتكار القائم على تكنولوجيا أشباه الموصلات، والثورة الصناعية الرابعة، والبرمجيات المدمجة، خلق فرص عمل جديدة في مجال صناعة الإلكترونيات.

على أن يكون آخر موعد للتقديم هو 15 يونيو 2024، ويمكن للراغبين في التقديم لهذ المشروع التقدم عبر الضغط هنا.