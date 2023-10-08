لشباب الخريجين.. «إيتيدا» تعلن عن 300 فرصة عمل في مجال الاتصالات الثلاثاء

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، تنظيم فعاليات النسخة الثانية عشر من ملتقى التوظيف الإلكتروني الذي تدعمه وزارة الاتصالات، لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين، بعد غد الثلاثاء 10 أكتوبر.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل الملتقى التوظيفي وأهدافه، وعدد فرص العمل المقرر توفيرها وكيفية التقديم، وفقا لما أوضحته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أهداف الملتقى التوظيفي

- يستهدف الملتقى توفير فرص عمل للطلبة والخريجين الباحثين عن فرص عمل في تخصصات تكنولوجيا المعلومات.

- رفع الوعي الوظيفي عند الشباب للحصول على فرص العمل المناسبة والمتاحة بقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري.

عدد الشركات في الملتقى

- يشارك في الملتقى أكثر من 48 شركة محلية وعالمية متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- يشارك في الملتقى عدد كبير من المنظمات المتنوعة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، منها منظمات غير حكومية، وحاضنات ومسرعات الأعمال.

- يشارك في الملتقى خبراء ومسؤولون بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

فرص عمل يوفرها الملتقى

- يُوفر الملتقى أكثر من 300 فرصة عمل في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

فعاليات الملتقى

- تتضمن فعاليات ملتقى التوظيف، إجراء مقابلات العمل الفورية والندوات والحلقات النقاشية وورش العمل التي تساهم في التعرف على أحدث اتجاهات سوق العمل والوظائف الأكثر طلبًا بشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية

- يتضمن الملتقى، جلسات حول التكنولوجيا المهنية والتطوير الوظيفي.

كيفية المشاركة في الملتقى

أوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه على الراغبين في المشاركة بالملتقى والتقديم على فرص العمل المتاحة، التسجيل من خلال الرابط.