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وزير الإسكان يتفقد عددا من المشروعات في بني سويف الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
10:39 ص | الثلاثاء 21 مايو 2024
وزير الإسكان

وزير الإسكان

وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة بني سويف الجديدة، في مستهل جولة تفقدية للمشروعات بعدد من المدن الجديدة بالصعيد، تشمل مدن (بني سويف الجديدة - والفيوم الجديدة - والفشن الجديدة).

زيارة مدن بني سويف والفيوم والفشن الجديدة

 

 

ويرافق وزير الإسكان فى جولته، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس أحمد عمران، والمحاسب محمد رجائى، مساعدا نواب رئيس الهيئة، والمهندس عصام بدوى، المشرف على المدن الجديدة بشمال الصعيد، ومعاونو نائب رئيس الهيئة، ورؤساء أجهزة مدن (بني سويف الجديدة - والفيوم الجديدة - والفشن الجديدة).

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.