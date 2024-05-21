527 فرصة براتب يصل لـ7 آلاف.. اعرف وظائف وزارة العمل 2024 بمحافظة الشرقية

براتب يصل إلى 7 آلاف جنيه، تتوافر نحو 527 فرصة عمل ضمن وظائف وزارة العمل 2024 بمحافظة الشرقية، والتي جرى الإعلان عنها في نشرة التوظيف النصف شهرية خلال الساعات القليلة الماضية، متضمنةً وظائف للنساء، وأخرى للرجال، لحملة مختلف المؤهلات، وذلك برواتب مُجزية ينطبق عليها الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تأمينات طبية واجتماعية.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف وزارة العمل 2024 بمحافظة الشرقية، والرواتب، وكيفية التقديم لها، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

وظائف وزارة العمل 2024

وتضمنت وظائف وزارة العمل 2024 بمحافظة الشرقية، 7 فرص عمل في شركة صناعات دوائية، إذ تطلب مسؤولين للمعمل، ومحاسب، و4 عمال إنتاج لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة في عمر 35 سنة، ويحدد الراتب حسب المقابلة.

وظائف في الشرقية للرجال

وتتوافر وظائف الشرقية رجال، إذ يطلب مصنع صناعات متكاملة، 8 عمال إنتاج، وفني كهرباء، و4 عمال مخازن من حملة المؤهلات المتوسطة، للذين تتراوح أعمارهم بين 20 وحتى 35 سنة، ويحدد الراتب حسب المقابلة.

وظائف الشرقية اليوم

وتتوافر 59 فرصة ضمن وظائف الشرقية اليوم في إحدى شركات المسابك، إذ تطلب 5 أخصائيين تخطيط، و30 عامل إنتاج لا يشترط مؤهل، و6 عمال مساعدين، و2 مشرف خطوط إنتاج، و10 مراقبين جودة، وأمين مخازن، و4 مشرفين جودة، وفرد أمن، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة الذين تتراوح أعمارهم بين 20 وحتى 50 سنة، ويحدد الراتب حسب المقابلة.

وظائف اليوم بالزقازيق

وأعلنت إحدى مؤسسات التمويل، حاجتها لـ 70 منسقا ميدانيا من حملة المؤهلات العليا الذين تتراوح أعمارهم بين 21 وحتى 33 سنة، إذ يحدد الراتب حسب المقابلة، مع توفير تأمينات اجتماعية وصحية.

وظائف الشرقية 2024

وكشف أحد مصانع الملابس الجاهزة بمحافظة الشرقية، عن حاجته لـ 20 عامل إنتاج من حملة المؤهلات المتوسطة الذين تتراوح أعمارهم بين 25 وحتى 35 سنة، على أن يحدد الراتب حسب المقابلة.

وظائف الشرقية دبلوم

ويطلب مصنع منسوجات، 2 فني نسيج، و3 فني تجهيز صباغة، و4 فني رام، و10 عمال عادي من حملة المؤهلات المتوسطة براتب يتراوح بين 6 آلاف ويصل حتى 7 آلاف جنيه.

وظائف مندوب مبيعات بالشرقية

وتطلب شركة بويات بالعاشر من رمضان، توظيف 15 مندوب مبيعات من حملة المؤهلات العليا الذين تتراوح أعمارهم بين 23 وحتى 30 سنة، براتب يتراوح بين 6 وحتى 7 آلاف جنيه، مع تأمين اجتماعي وصحي.

19 فرصة عمل بالشرقية

وتتوافر 19 فرصة عمل في إحدى الشركات بالعاشر من رمضان، إذ تطلب 15 عامل إنتاج، وعامل بوفيه، وسكرتير، وأمين مخازن، وفني حقن، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة أو بدون مؤهل، ويحدد الراتب حسب المقابلة.

فرص عمل العاشر من رمضان

وتوضح إحدى مصانع الأخشاب، حاجتها لـ 5 فني كهرباء، و5 فني ميكانيكا، و3 سائق كلارك، من حملة المؤهلات المتوسطة الصناعية، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 وحتى 40 سنة، ويحدد الراتب حسب المقابلة.

فرص عمل في مصانع العاشر من رمضان

وكشفت إحدى الشركات بالعاشر من رمضان عن حاجتها لـ 25 عامل إنتاج من حملة المؤهلات المتوسطة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 وحتى 25 سنة.

كما تطلب شركة عبوات بلاستيك، 5 عمال إنتاج من حملة المؤهلات العليا أو المتوسطة أو دون مؤهل.

وتطلب إحدى شركات الكابلات توظيف 5 عامل إنتاج من حملة المؤهلات المتوسطة، ويحدد الراتب حسب المقابلة.

وظائف في الشرقية للنساء

وأشارت إحدى مشروعات التمويل، إلى حاجتها لتوظيف 20 منسقة ميدانية من حملة المؤهلات العليا، والفوق متوسطة، من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة، الذين تتراوح أعمارهن بين 18 و35 سنة، ويحدد الراتب حسب المقابلة.

وظائف العاشر من رمضان

وتضمنت وظائف العاشر من رمضان، إعلان إحدى شركات الحلويات والأغذية، عن حاجتها لـ6 عمال إنتاج، و2 مهندس إنتاج، و2 فني صيانة، وفني غلاية، ومندوب مشتريات من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، ويحدد الراتب حسب المقابلة.

225 وظيفة في مصنع بالشرقية

وفي الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، كشف أحد مصانع وسائق النقل عن حاجته لتوظيف 15 فرد أمن، و5 عمال نظافة، و50 عامل دهان، و50 عامل تشطيب براد، و50 براد، و50 مراقب جودة، و5 فنيين صيانة، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 وحتى 30 سنة، إذ يحدد الراتب حسب المقابلة.