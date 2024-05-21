فيلم عالماشي يتذيل قائمة الإيرادات في شباك التذاكر

منافسة قوية يشهدها شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، وخاصة مع مشاركة عدد من الأعمال السينمائية المميزة لعدد من الفنانين والذي جاء من بينها فيلم عالماشي الذي يقدمه الفنان على ربيع .

فيلم عالماشي يتذيل قائمة الإيرادات

ولكن مع قوة المنافسة جاء فيلم عالماشي للفنان على ربيع في المركز الأخير وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مشيرًا إلى تذيل العمل قائمة الإيرادات بمبلغ 29 ألفا و500 جنيه فقط لا غير.

وينافس فيلم عالماشي في دور العرض السينمائية بجانب عدد آخر من الأفلام، من بينها فيلم شقو لعمرو يوسف والسرب لأحمد السقا وفاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد.

وفيلم عالماشي يشارك فيه عدد من الفنانين من بينهم أية سماحة وكريم عفيفي ومحمد رضوان وصلاح عبد الله ومصطفى غريب وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وإخراج محمد حمدي الخبيري.