نقيب السياحيين: 30% زيادة في أعداد السياح الوافدين إلى مصر مقارنة بعام 2023

كشف باسم حلقة نقيب السياحيين، أن مصر تعول بشكل كبير على قطاع السياحة ليكون أحد قاطرات التنمية الاقتصادية لمصر في المرحلة المقبلة، مضيفا أن مصر تستهدف 30 مليون سائح خلال عام 2028 وهذا الرقم قابل للزيادة.

وتابع نقيب السياحيين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا يتطلب زيادة مقاعد رحلات الطيران القادمة لمصر، وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق المصرية لاستقبال هذه الأعداد والتوسع في الحملات الترويجية.

زيادات في الحركة السياحية الوافدة

ولفت إلى أنَّ هناك زيادات حاليا في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بنسبة 25% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهذا انعكس على نسبة الإشغال في القاهرة والجيزة.