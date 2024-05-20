«شركات السياحة» تشكر المفتي بشأن توعية الحجاج والمعتمرين لأداء المناسك

قالت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ الشركات رحبت باللقاء المثمر الذي عُقد بين الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، وكبار مسؤولي دار الإفتاء مع كل من ناصر تركي رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات.

وأشادت الشركات بالتعاون الكبير الذي أبداه المفتي لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وتقديمه التسهيلات المطلوبة لتوعيتهم وشرح صحيح المناسك؛ تسهيلًا عليهم ومنع البلبلة والجدل الكبير والارتباك الذي يُصيب عددًا ليس قليل من ضيوف الرحمن.

الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لرحلات الحج والعمرة

وأضافت الغرفة، في بيان صحفي اليوم، أنّ شركات السياحة رحّبت بدعوة المفتي المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لرحلات الحج والعمرة سواء في مصر أو المملكة العربية السعودية، حيث اعتبر فضيلته هذا الالتزام شرط من شروط الاستطاعة للحج.

منع أي بلبلة قد تصيب الحجاج

وشكر ممثلو غرفة شركات السياحة، خلال اللقاء، مفتي الجمهورية لحفاوة الاستقبال واستجابته لكل مطالب القطاع السياحي فيما يخص توعية الحجاج والمعتمرين على مدار العام، مع التركيز على موسم الحج لمنع أي بلبلة قد تصيب الحجاج وتربك أدائهم للمناسك حرصًا على سلامتهم وراحتهم في ظل الزحام الكبير في موسم الحج خاصة بالمشاعر المقدسة، وأكدا حرص القطاع السياحي على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتقديم كل التسهيلات المطلوبة لتحقيق التوعية للحجاج والمعتمرين من خلال أئمة وزارة الأوقاف والاستعانة بالمكانة العلمية والدينية والفقهية لهؤلاء العلماء الأجلاء في توعية الحجاج والمعتمرين بصحيح مناسكهم وإزالة أي لبث أو جدل أو غموض لديهم فيما يخص مناسك الحج والعمرة.