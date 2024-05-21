وظائف للمعلمين بمدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم لوظائف المعلمين بمدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات، إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم بوابة مركز المعلومات وحتى يوم 30 مايو الجاري.

التخصصات المطلوبة

وحددت وزارة التربية والتعليم، التخصصات المطلوبة لوظائف المعلمين بمدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات، وهي «معلم لغة عربية - معلم رياضيات (Math) - معلم لغة إنجليزية».

شروط التقدم

وأشارت إلى شروط التقدم للالتحاق بمدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات، على النحو التالي:

- مؤهل عالٍ مناسب يفضل الحصول على دراسات عليا بمجال التخصص أو المجال التربوي).

- خبرة في مجال تدريس المادة التخصصية لا تقل عن 7 سنوات ولا يزيد العمر على 48 عامًا.

- أن يكون من أبناء محافظات القاهرة الكبرى أو المحافظات المجاورة.

- التعهد بالاستمرار بالعمل داخل مدارس IATS مدة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية.

- الحصول على تقويم أداء كفء خلال الثلاث سنوات الأخيرة للعاملين بوزارة التربية والتعليم.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي (MS Office).

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- اجتياز اختبار أساسيات اللغة الإنجليزية والحاسب الألى والاختبارات التخصصية.

- اجتياز عرض التدريس المصغر والمقابلة الشخصية.