«الأرصاد»: رياح مثيرة للرمال والأتربة على عدّة مناطق.. واعتدال حركة الملاحة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثر محافظة سيناء وجبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية وشمال وجنوب الصعيد، بنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق متفرقة، وبسرعات تختلف من محافظة لأخرى.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وحذّرت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، من زيادة سرعات الرياح الشمالية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حيث تصل إلى 43 كيلومترا في الساعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على الطرق الجبلية والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

سرعات الرياح اليوم

- متوقع أن تكون سرعة الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة، 26 كيلومترا/س.

- متوقع أن تكون سرعة الرياح نشطة نوعا ما علي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء قد تصل سرعتها إلى 30 كيلومترا/الساعة .

- نشاط متوقع للرياح على منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بسرعة 42 كيلومترا/س، وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

- تنشط الرياح بسرعة 30 كيلومترا/س على منطقة شمال الصعيد، ويكون الطقس مشمس خلال فترات النهار على جميع الأنحاء.

الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة للملاحة البحرية اليوم على البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج بين متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية. أما بالنسبة لملاحة البحرية، حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1،5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.