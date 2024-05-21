هل تشهد محافظات الصعيد انخفاضا جديدا في درجات الحرارة اليوم؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار ارتفاع قيم الحرارة العظمى على محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد، بنفس الدرجات المسجلة أمس دون انخفاض، لاستمرار تأثير الكتل الهوائية الصحراوية شديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد.

طقس شديدة الحرارة في الظل

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الطقس سيظل شديدة الحرارة اليوم على محافظات الصعيد، حيث تتراوح العظمى اليم في الظل شمال الصعيد بين 41 لـ43 درجة، وفي محافظات وسط وجنوب الصعيد تتراوح بين 44 لـ45 درجة، مع استمرار هبوب الكتل الهوائية الصحراوية الموجات الحرارية الناتجة عنها، والقادمة من صحراء الجزيرة العربية.

درجات الحرارة اليوم على شمال وسط الصعيد

وعن قيم الحرارة المسجلة اليوم الثلاثاء على مدن شمال ووسط الصعيد، وفقًا للأرصاد الجوية، جاءت كما يلي:

الفيوم: العظمى 40 الصغرى 21

بني سويف: العظمى 41 الصغرى 21

المنيا: العظمى 41 الصغرى 22

أسيوط: العظمى 42 الصغرى 22

سوهاج: العظمى 43 الصغرى 23

درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

قنا: العظمى 44 الصغرى 24

الأقصر: العظمى 44 الصغرى 24

أسوان: العظمى 45 الصغرى 22

الوادي الجديد: العظمى 44 الصغرى 22

أبو سمبل: العظمى 44 الصغرى 24