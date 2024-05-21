تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة مواني الهيئة 8 سفن وجرى تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و807 شاحنات و110 سيارات، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 314 شاحنة و94 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 17 ألفا و500 طن بضائع، 493 شاحنة و16 سيارة.

تداول 3420 طن بضائع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل، بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين سينا والرياض، وغادرت 4 سفن وهي «أمل، الحرية 2، سينا وبوسيدون اكسبريس»، كما جرى تداول 3420 طن بضائع و380 شاحنات بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لـ4 سفن وهي «بريدج، كوين نفرتيتي، أيلة، وآور».

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة «CECELLIA» قادمة من اليمن، بينما غادرت السفينة «IRIS OF SEA» على متنها 6 آلاف طن مواد غذائية متجهة إلى اليمن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1615 راكبا بموانيها.