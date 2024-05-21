فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في المركز الثالث بدور العرض

يواصل الفنان هشام ماجد المنافسة في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، من خلاله فيلمه الجديد فاصل من اللحظات اللذيذة، بجانب عدد آخر من الأعمال السينمائية.

ويتواجد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في المركز الثالث، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مشيرا إلى أن العمل حقق يوم أمس الاثنين إيرادات بلغت 244 ألف جنيه.

أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

يذكر أن فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يشارك فيه عدد من الفنانين، من بينهم هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وجان رامز، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.

وينافس فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بجانب عدد من الأفلام، من بينها فيلم السرب لأحمد السقا وعالماشي لعلى ربيع وشقو لعمرو يوسف.