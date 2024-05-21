وزير الأوقاف: نستهدف اكتشاف الأصوات الشابة المميزة في قراءة القرآن

شهد مسجد النور بالعباسية انطلاق فاعليات المؤتمر الأول لأهل القرآن، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومحمد نوار رئيس الإذاعة، والشيخ محمد حشاد نقيب القراء، وخالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعدد من الأئمة وقراء القرآن.

الطاروطي يفتتح فاعليات المؤتمر الأول لأهل القرآن

بدأت فاعليات المؤتمر الأول لأهل القرآن بتلاوة آيات الذكر الحكيم، للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.

واعقبها كلمة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وأعلن خلالها ضم 12 قارئا للقرآن دفعة واحدة إلى الإذاعة في سابقة لم تحدث من قبل، مضيفا أنه سيتم إلحاق المزيد من القراء.

وأكد وزير الأوقاف خلال كلمته أنه تم إطلاق مسابقة للأصوات الحسنة على أن يتم ضم المميزين إلى نقابة القراء تمهيدا لضمهم إلى الإذاعة.

القارئ الجيد هو داعية بتلاوته

وقال وزير الأوقاف خلال كلمته في المؤتمر الأول لأهل القرآن: القارئ الجيد هو داعية بتلاوته، كما أنه كلما قرأ القرآن بـ أحكام التلاوة والتجويد والتفسير كلما زاد علما، لذلك سنعطي كل قارئ كتاب التفسير «البيان على المنتخب» لأننا ضمناه معاني القرآن والمقاصد القرآنية.

وتابع وزير الأوقاف: هذه المرحلة الأولى ثم بعد ذلك سنتجه إلى «البيان» فكلما استطعت معرفة «البيان» وتعمقت فيه كلما زاد استشعاركم بالقرآن عند التلاوة والتعامل مع النص القرآني.

حضور المؤتمر الأول لأهل القرآن

شهدت فاعليات المؤتمر الأول لأهل القرآن حضور كلا من: الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، محمد نوار رئيس الإذاعة، وخالد جندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومئات الأئمة وقراء القرآن.