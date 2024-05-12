وزير الأوقاف: نعيش عصر عمارة المساجد مبنى ومعنى.. وثقافة الأئمة واجبة

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنّ اجتماع قادة ورائدات الفكر يأتي تزامنا مع اليوم الذي قرر فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره، ليصبح صرح إسلامي عظيم، مضيفا: «في اليوم الذي نعمر فيه المساجد بالعمارة نجتمع اليوم لنملأ المساجد علما ومعنى، فنحن في عصر ذهبي لعمارة المساجد معنى ومبنى».

وأضاف جمعة، خلال اجتماعه بقادة ورائدات الفكر: «سنعمل على استكمال الجزء الثاني مسجد السيدة نفيسة، ومسجد السلطان حسن ومجموعة من المساجد المهمة».

جمعة: الثقافة كالطفل تحتاج إلى زمن كي تنضج

وتابع أنّ الثقافة كالطفل والنبات تحتاج إلى زمن لتنضج، أؤكد أننا أمام حقبة تاريخية في رفع الثقافة لدي الأئمة والواعظات، فعندما ناقشت رسالة في كلية الآثار أمس أدركت التطور الكبير في مستوى العلماء والطلاب في الأزهر، فدراسة علم الآثار من فروض الكفايات.

البرنامج الصيفي والتثقيفي

وأكمل: «إلى جانب التطوير في المبنى يأتي التطوير في المعنى، فالرسالة السامية بما أننا بدأنا في البرنامج الصيفي والتثقيفي للطفل، فكان علينا أن نبذل أقصى طاقة وكذلك في المقارئ القرآنية المتعددة».

واستكمل: «يجب على الإمام أن ينتبه إلى الوعي الثقافي العام وعالم الإنترنت بل ويسبقه، وعليهم أن يتقنوا اللغة العربية، ونريد ألا يكون التميز في أفراد معددوين ونريد أن يكون الأصل وفي المحيط العام للأئمة، وكذلك فن المقدمات والخواتيم وأن تكون في صلب الخطبة وكيف نوظفها في الخطبة بشكل فني ومهاري وربطهما بآية وحديث حتى تخرج الخطبة كالسبيكة الذهبية».

واختتم وزير الأوقاف: «التنوع الثقافي من الأهمية بما كان، فلا يمكن أن يكون خطيبا متميزا ما لم يكن أديبا متميزا».