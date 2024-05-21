خبير بيئي يحذر من استخدام الأكياس البلاستيكية: تضر بصحة الأفراد

أكد الدكتور مجدي علام، خبير البيئة والمناخ، ضرورة تغيير نظرتنا إلى المخلفات، وعدم اعتبارها مجرد نفايات يجب التخلص منها، بل كنز لا يفنى يجب الاستفادة منه.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير، في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن متوسط إنتاج الفرد في مصر من القمامة يبلغ نصف كيلو جرام يوميًا، بينما يصل في بعض المناطق الراقية إلى 2 كيلو جرام.

متوسط إنتاج الفرد في أوروبا

وأكد الخبير أن هناك دول أوروبية يصل متوسط إنتاج الفرد من الزبالة إلى 7 أضعاف إنتاج المواطن المصري، محذرا من استخدام الأكياس البلاستيكية، ناصحا بضرورة استعمال الأكياس الورقية، مشيرا إلى أن البلاستيكية تحتاج نحو 500 عام كي تتحلل، إضافة إلى كونها مضرة بصحة الأفراد التي يستعملوها.