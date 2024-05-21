تفاصيل زراعة 2000 فدان غابات شجرية بمياه الصرف الصحي المعالج في أسوان

قال عبدالصبور الراوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، إنه عند إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف، يتم العمل إما على المصارف الزراعية بمعالجة ثلاثية أو إنشاء غابات شجرية في منطقة جبلية بلا مصرف، بمعالجة ثنائية على أن تكون الغابة الشجرية لأشجار غير مثمرة.

تحلية مياه الصرف الصحي

وأضاف «الراوي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم البدء بزراعة 2000 فدان غابات شجرية بمياه الصرف الصحي المعالج، مشددا أن الشركة ستعمل على تطوير المحطة بمعالجة ثلاثية لإنشاء أشجار مثمرة.

وتابع رئيس الشركة: «حاليا يوجد غابات شجرية بمياه الصرف الصحي المعالج لأشجار غير مثمرة أو ثمار جافة مثل الشعير وأعلاف المواشي، ولكن مع إضافة بعض التعديلات في معالجة المياة ستم خلال الفترة القادمة زراعة أشجار مثمرة من خلال التوسعات والمعالجة ثلاثية لأن عندنا مستثمر واخد 5000 فدان ونحن لدينا 2000 فدان هنعملهم أشجار مثمرة»، لافتا إى أن هناك نوعين من الأشجار، أشجار خشبية لاستخراج خشب الأثاث، وأشجار زيتية مثل الكافور لاستخراج الزيوت.