«الداخلية» تنفي خطف طالب من مدرسة: مشاجرة عادية بسبب أولوية الدخول للجنة الامتحان

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن اقتحام بعض الأشخاص إحدى المدراس مستقلين سيارة والتعدي بالضرب على أحد الطلاب واصطحابه داخل السيارة ومحاولة خطفه.

وبالفحص تبيّن عدم صحة ما تم تداوله، وأنّ حقيقة الواقعة تتمثل في أنّه بتاريخ 12 الجاري نشبت مشاجرة بين طرف أول «طالبان - أحدهما مصاب بسحجات بالجسم - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان»، وطرف ثان «طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان»، بسبب مشادة كلامية بينهما تعدى خلالها الطرفين على الآخر بالضرب خارج المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي بسبب أولوية الدخول للجنة الامتحان، وهو ما أيده شهود الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية في ذات الوقت.