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استشاري الحساسية أمجد الحداد: متحور «فليرت» ليس خطيرا.. ولم يثبت دخوله مصر

كتب:

منة شبانة
01:07 م | الثلاثاء 21 مايو 2024
برنامج صباح الخير يا مصر

برنامج صباح الخير يا مصر

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن فيروس كورونا لن ينتهي من العالم، لكنه أصبح فيروسا تنفسيا معتادا، على أن تقل خطورته وشدته مع الوقت، مضيفا في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، أن «تحورات كورونا جعلت قدرة الفيروس على الانتشار أسرع، لكن خطورته أقل، وهي نعمة من الله علينا، لأن المضاعفات أصبحت أقل».

وأوضح حداد أن «منظمة الصحة العالمية حذرت من متحور فليرت، لأن سرعة انتشاره كبيرة جدا وإصاباته كثيرة، لكن لا توجد تقارير تشير إلى أنه أخطر من المتحورات السابقة»، مشيرا إلى أن «العالم كله يشهد موجة من الفيروسات التنفسية بسبب التلقبات الجوية وتغيرات الطقس، ولم يثبت حتى الآن دخول متحور فليرت إلى مصر، لكنه انتشر في بعض الدول».

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بقلم منة شبانة